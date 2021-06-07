İklim krizinin G7 ülkelerine faturası 5 trilyon dolar olacak

İklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iki kat daha fazla olacağı belirtildi. Yayınlanan raporda; 30 yıl içinde sıcaklıkların 2,6 santigrat derece artması durumunda dünyadaki paranın yüzde 64'ünü bünyesinde bulunduran G7 ülkelerinin (Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada) gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 8,5'ini yani toplamda yaklaşık 5 trilyon dolar kaybedecekleri bildirildi.

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İsviçreli Swiss Re Enstitüsü ve İngiliz yardım kuruluşu Oxfam yayınladıkları yeni araştırmada; önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi öngörülen iklim krizinin G7 (Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada) ekonomilerini yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki katı kadar küçülteceğini belirtti.

Araştırmaya göre; artan sera gazı emisyonlarıyla mücadele etmedikleri takdirde dünyanın en büyük ve sanayileşmiş ekonomileri olan G7 ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 8,5'ini yani yaklaşık 5 trilyon dolar kaybedecekleri bildirildi.

Oxfam ve Swiss Re Enstitüsü, 30 yıl içinde sıcaklıkların 2,6 santigrat derece artması durumunda dünyadaki paranın yüzde 64'ünü bünyesinde bulunduran G7 ülkelerinin derinden etkileneceğinin altını çizdi. G7 ülkelerinin ekonomilerinin pandemi sırasında ortalama yüzde 4,2 oranında daraldığı bildirilirken 2050 yılına kadar iklim krizinden kaynaklanan ekonomik kayıpların her geçen gün artacağı aktarıldı.

"Küresel ekonomi için bir numaralı risk"

Araştırmaya öncülük eden Swiss Re'nin baş ekonomisti Jerome Haegeli, "İklim değişikliği küresel ekonomi için uzun vadeli bir numaralı risk ve bulunduğumuz yerde kalmak bir seçenek değil" derken, "Özellikle G7 tarafından daha fazla ilerlemeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

G7 ülkeleri dışında özellikle Hindistan'a değinilirken 30 yıl içerisinde 2,6 santigrat derece sıcaklık artışı olması durumunda ülke ekonomisinin dörtte bir oranında küçüleceği belirtildi.

Araştırmada; kuraklık ve sel gibi aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin tahmin edilen doğrudan etkilerini hesaba katıldığı bildirilirken tarımsal verimlilik ve oluşabilecek sağlık sorunlarının göz önüne alındığının altı çizildi.