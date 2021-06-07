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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak duyurdu.

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne dair farklı bir rakam açıkladı. Kandilli, depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 

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