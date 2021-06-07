Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak duyurdu.Abone ol
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne dair farklı bir rakam açıkladı. Kandilli, depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.