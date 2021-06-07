İsrail'de hükümet krizi kaosa dönüşüyor

Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son verecek sekiz partili koalisyon ilanı İsrail'de kaosa yol açtı. İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Nadav Argaman, koalisyonu hedef alan tahrikin 'kişilere zarar verme' noktasına ulaşabileceğini söyledi.

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İsrail siyasetinde geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son verecek sekiz partili koalisyonun kurulduğunun ilan edilmesiyle artan gerilim ve kaosun kanlı şiddet olaylarına dönüşebileceği değerlendiriliyor.

İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Nadav Argaman'ın kamuoyuna açık açık yaptığı uyarı, siyasi suikastlara varacak olayların gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Argaman, özellikle sosyal medyada yeni kurulan koalisyonu hedef alan şiddet ve tahrikin dozuna dikkati çekerek olayların 'kişilere zarar verme' noktasına ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İsrail medyası, İç İstihbarat Servisi Başkanı'nın üstü yaptığı açıklamayı bazı siyasilere yönelik 'suikast girişimi uyarısı' olarak değerlendirdi. Çıkan haberlerde 1995'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin'in hayatını kaybetmesine neden olan suikast öncesi de eski İç İstihbarat Servisi Başkanı Carmi Gilon'un ana muhalefet görevini yürütmekte olan Binyamin Netanyahu'ya benzer bir uyarıda bulunduğu belirtildi.

Tehditlerin sadece sosyal medyayla sınırlı kalmadığı, yeni koalisyona destek veren milletvekillerinin posterlerinin yakıldığı ya da öldüklerine dair sahte haberlerin paylaşıldığı da aktarıldı.