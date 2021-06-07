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Trabzon'da okul bahçesinde dehşet! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Trabzon'da okul bahçesinde dehşet! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

TRABZON'da, sevgilisi olduğu öne sürülen B.T.'nin okul bahçesinde bıçakladığı Medine Seyis (43), hayatını kaybetti. Polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Trabzon'da 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her yerde aranıyor

Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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