Çevre Bakanlığı'ndan 7 ile 'müsilaj' genelgesi gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deniz salyası (müsilaj) sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği"nin başlatılmasına yönelik genelge gönderdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi.

Seferberlik başlatılacak

Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı, tüm çalışmaların bakanlık tarafından yürütüleceği, bu kapsamda İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacağı belirtildi.