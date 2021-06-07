Veyis Ateş evli mi boşandığı eşi Kevser Ateş kimdir?

Habertürk'te program yapan Gazeteci Veyis Ateş son günlerin konusu oldu. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosunda adı sıkça geçen Veyis Ateş kimdir, aslen nereli ve evli mi soruları merak edildi. Aslen Mersinli olan Veyis Ateş 1971 doğumlu yani 50 yaşında. Kevser Ateş ile olan evliliğini 2016 yılında bitirdi.

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Gazeteci Veyis Ateş son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki Veyis Ateş neden gündemde? Sedat Peker Veyis Ateş için neler söyledi? Veyis Ateş kimdir, Veyis Ateş aslen nereli, Veyis Ateş kaç yaşında evli mi? İşte Veyis Ateş hakkında merak edilenler...

Sedat Peaker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı programdaki gazetecilerden Veyis Ateş'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımla beraber VeyisAteş'in özgeçmişi Google'da en çok aranan konular arasına girdi.

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam etme kararı aldı.

2016 yılında Kevser Ateş ile evliliğini noktalamıştır. Sonrasında evlilik yapmamıştır.