Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Veyis Ateş'e çağrı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Habertürk programcısı Veyis Ateş ile ilgili iddialarına ilişkin olarak, "Aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'" dedi.

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Sedat Peker, dün yayımladığı 9. videoda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu ve öncesinde bu otelde aralarında hakim, savcı ve bazı basın mensuplarının bulunduğu isimlerin bu otelde ücretsiz kaldığını anlattı. Sedat Peker'in saydığı isimler arasında Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş de bulunuyordu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aynı yayın grubunda çalıştığı ve Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş'e seslendi.

Fatih Altaylı şunları yazdı:

-"Peker’in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş’e yönelik olanlar da var. Ateş’in AK Parti’ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler.



-Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi...

Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım



Veyis Ateş hakkındaki iddialar neler?

Yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu ve öncesinde bu otelde aralarında hakim, savcı ve bazı basın mensuplarının bulunduğu isimlerin bu otelde ücretsiz kaldığını anlatan Seğdat Peker, şu iddiayı ortaya atmıştı:

"Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.