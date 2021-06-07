Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Patara'dan kum çalındı' iddiasına açıklama

ANTALYA'daki Patara Antik Kenti'nden kum çalındığı iddia edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Söz konusu alanın antik kentin tamamen dışında olduğu duyuruldu.

Abone ol

Antalya’daki Patara antik kentinden kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu alanın antik kentin dışında olduğu bildirildi.

Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, şubat ayında Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığını duyurmuştu.

Durmuş, “Kum alınarak sera sahiplerine satıldı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Burası Özel Çevre Koruma Alanı. Buradan bir taş parçası bile alamazsınız” demişti.

Hürriyet'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.

Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunun altı çizildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.