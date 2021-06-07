Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza söz verdim...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabileceklerini belirterek "Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin çifte kupa şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili olarak Sabah gazetesinden Fatih Doğan'a açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Avrupa'da kupa kaldırma hedefiniz var ama bu sadece hayalle gerçekleşecek bir şey mi?" sorusuna "Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz" yanıtını verdi. Çebi, şöyle devam etti:

"Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Popüler transferlerle değil sağlıklı ve nokta transferlerle yapma amacındayız. Klasik yollar yerine, denenmemiş ve bilinmeyen yollardan geçerek bunu yapmak istiyorum. Mevcut kadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmek birinci hedefim. Yapamadıklarımızın yerine daha iyilerini almak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun."

'Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim'

Çebi, "Futbolculara 'Size yalan söylemeyeceğim' dediniz. Takıma da sordum 'Başkan ne söz verdiyse zamanında yaptı' dediler. Neler söylersiniz?" sorusu üzerine de "Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş'tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler. Susun dediğimiz için kendilerini anlatamıyorlar ama katkıları büyüktür. Böyle bilinsin" diye konuştu.