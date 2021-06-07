Müftüoğlu'ndan koronavirüs itirafı: Şüphelerim var!

Koronavirüs hakkında laboratuvarda yapay olarak üretilip üretilmediği tartışması devam ederken Türkiye'nin sağlık konusunda otorite isimlerinden olan Osman Müftüoğlu'ndan itiraf geldi.

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Doktor ve yazar Osman Müftüoğlu'ndan Koronavirüs ile ilgili ilk kez bu kadar çarpıcı bir yazı geldi. Müftüoğlu "İtiraf ediyorum," diyerek şüphelerini bir bir sıraladı.

Müftüoğlu yazısında "Son günlerde bu belalı virüsün “yapma” veya “çakma” olabileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli arttı. İtiraf edeyim bu düşünce daha doğrusu şüphe bende de var. Nedenine gelince..." ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında Robert Redfield'ın söylediklerini kaynak göstererek şunları belirtti:

"CDC/HASTALIK Kontrol ve Önleme Merkezi ABD’nin en önemli sağlık kurumlarından biri. Bu kurumun önceki başkanlarından Robert Redfield, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 'Koronavirüsün laboratuvar kaynaklı olabileceğini ileri sürdüğüm için ölüm tehditleri aldım. Bu tehditler son günlerde daha da arttı. Daha da önemlisi bilim âleminden de adeta dışlandım' dedi. Bilindiği gibi Robert Redfield salgının başından bu yana ısrarla yeni koronavirüsün 'laboratuvar yapımı' olabileceğini ileri sürüyor. Bu düşüncesini Mart 2020’de CNN’e verdiği bir röportajda da açıklamış ve bu virüsün büyük bir olasılıkla 'Üretildiği laboratuvardan kaçtığını (!)' ileri sürmüştü. Dr. Redfield bu iddiasını hâlâ kararlılıkla sürdürüyor. Dikkate almamak doğru olmaz."

Fauci'nin ifadelerindeki muğlaklığa dikkat çeken Müftüoğlu, "The Wall Street Journal’da yayımlanan ve “virüsün yapay olabileceği”ni düşündüren o önemli haberden sonra Dr. Fauci’nin e-postaları da dolaşıma giriverdi. Fauci e-posta yoluyla yaptığı yazışmalardan birinde kendisine “Virüsün Çin’in önemli biyoteknoloji bölgelerinden biri sayılan Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı var mı?” diye soran bir meslektaşına “Hayır!” demek yerine yuvarlak ifadelerle yanıt veriyordu. Yine bir başka meslektaşının “Bu virüs tasarlanmış bir virüs olabilir mi?” sorusunu da “Sizi yakında arayacağım” diyerek geçiştirmişti. Gelişmeler, bilim çevrelerinde, Dr. Fauci’nin yeni koronavirüsün Çin’deki laboratuvardan çıktığı iddiasını “örtbas ettiği” düşüncesini güçlendirmeye devam ediyor. Peki, netice? Netice mi? Anlaşılan o ki şimdi o da bu virüsün “YAPMA VE ÇAKMA BİR VİRÜS” olabileceği ihtimalini yeniden değerlendiriyor." dedi.