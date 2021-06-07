AK Parti'nin Hayvan Hakları Yasası taslağı tamamlandı MYK ele alınacak

Yarın AK Parti MYK'sında masaya yatırılacak taslağa göre; hayvanlara eziyet edenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Uzun süredir üzerinde çalışılan ve tüm hayvanseverlerin merakla beklediği Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi.

Yeni yasada hayvanlara işkenceye verilen cezaların artırılması başta olmak üzere pek çok köklü değişiklikler bulunyor.

Reform niteliğindeki düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak.

Toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek, ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

5 yıla kadar hapis cezası

Yasaya göre; Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek olmadan re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezalarda erteleme olmayacak.

Kısırlaştırma yetkisi belediyelerde

Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.

Çip sistemi: Hayvanların kimlikleri olacak

Hayvanların çip sayesinde kimlikleri olacak. Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak. Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.

Sokağa bırakanlara para cezası

Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı tespit edilecek.

Petshop denetimleri

Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.