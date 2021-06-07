BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 525,28
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Üçüncü transfer yolda! Trabzonspor'da Marek Hamsik hareketliliği

Üçüncü transfer yolda! Trabzonspor'da Marek Hamsik hareketliliği

Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar, mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Abone ol

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

İsveç’in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den 'Demirören Medya borcunu ödedi mi?' sorusu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Müge Anlı'daki Rahmi Özkan nereli eşi ve çocukları kimdir?
Manisa lise taban puanları 2021 nitelik lise yüzdelik dilim sıralaması
Kayseri lise taban puanları 2021 sıralaması nitelikli lise giriş puanı
Rusya'nın kararı uzayda yeni bir dönemi başlatacak
Denizli'de korkunç olay! Eve evli dönen kızını tüfekle vurdu
PKK'ya ağır darbeler! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Samsun lise taban puanları 2021 tablosu nitelik lise yüzdelik dilimleri
2021 Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilim sıralaması
Yorumlar