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CHP'den 'Demirören Medya borcunu ödedi mi?' sorusu

CHP'den 'Demirören Medya borcunu ödedi mi?' sorusu

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın alırken Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi geri ödemeye başlamadığı iddiasına ilişkin soru yöneltti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın alırken Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi borcunu geri ödemeye başlamadığı iddiasına ilişkin bankayla olan yazışmasını paylaştı.

Twitter üzerinden geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası'na yazılı olarak yönelttiği soruyu paylaşan Hakverdi, bankanın kendisine "müşteri gizliliği" çerçevesinde yanıt vermediğini açıkladı.

Hakverdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirören’in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" ifadesini kullandı. 

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