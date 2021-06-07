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Denizli'de korkunç olay! Eve evli dönen kızını tüfekle vurdu

Denizli'de korkunç olay! Eve evli dönen kızını tüfekle vurdu

 DENİZLİ’de 2 gün önce kaybolan kızının yanında erkek arkadaşı ile gelerek ‘Evlendik’ demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyip kızını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

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2 gün önce kaybolarak ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.’nın evine geldi. İddiaya göre, burada erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba Alphan A., evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Kadriye E. A.’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Ardından genç kız, Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, baba Alphan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirip, tüfeği muhafaza altına aldı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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