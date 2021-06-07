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Hulusi Akar çok net konuştu: Ne S-400 ne F-35! ABD ile çözemeyeceğimiz bir problem var

Hulusi Akar çok net konuştu: Ne S-400 ne F-35! ABD ile çözemeyeceğimiz bir problem var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir." dedi.

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Denizkurdu Tatbikatı'nı izleyen Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını köşe yazısında aktardı.

Yazar Çekirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmeye ilişkin sorulan soruya Bakan Akar'ın verdiği cevabı paylaştı:

"Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var"

“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”

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