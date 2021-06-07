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İsrail 12-15 yaş çocukları aşılamaya başladı

Anadolu Ajansı
İsrail 12-15 yaş çocukları aşılamaya başladı

Koronavirüs ile mücadalede başarı kaydeden İsrail 12-15 yaş arası çocukları aşılamaya başladı.

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İsrail'de bugün 12-15 yaş arasındaki çocuklara corona virüsü aşısı yapılmaya başlandı. İsrail'de 20 Aralık 2020 tarihinde başlayan corona virüsüne karşı aşılama kampanyasında, sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalara öncelik verilirken bugünden itibaren çocuklara da aşı yapılacak.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, şuana kadar ülkede 5.46 milyon kişi aşı olurken, ülkenin nüfusunun yüzde 58.5'i aşılanmış oldu. Ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı 839 bin 566'ya corona virüsünden kaynaklanan can kaybı sayısı ise 6 bin 418'e ulaştı.

İsrail'in yanı sıra farklı ülkelerde çocukların aşılanmasına ilişkin planlar açıklandı. Macaristan, Mayıs ayı ortasında 16 ila 18 yaşındakileri aşılamaya başlarken, Polonya, 12-15 yaş arasındaki çocukları corona virüsüne karşı aşılamaya 7 Haziran’da başlayacağını duyurdu. Fransa'da ise 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların 15 Haziran’dan itibaren aşılamaya başlayacağını duyurmuştu.

İngiltere'de, Pfizer-BioNTech aşısı 12-15 yaş arasındaki çocuklara kullanımı onaylanırken çocukların aşılama tarihinin belirtmesi bekleniyor.

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