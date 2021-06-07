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TÜBİTAK'tan 71 personel alım ilanı! Başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK'tan 71 personel alım ilanı! Başvuru nasıl yapılır?

9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

TÜBİTAK iş başvursu nasıl yapılır ? 
Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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