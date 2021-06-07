Meral Akşener’in stratejisi belli oldu! Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ortak aday arayışları hız kazandı. Meral Akşener'in CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamalar, İYİ Parti'nin stratejisini ortaya çıkardı. Peki bu strateji seçmende karşılık bulur mu?

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı bir yandan erken seçim isterken diğer yandan da 2023 seçimleri için ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, ortak ada stratejisini açık etti. Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimine biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın..." teklifi yaptı. Peki bu strateji halkta karşılık bulur mu? Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yazdı... İşte o yazı...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:

- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.

- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.

Peki bu teklifin... Amacı ne? Planı ne? Şansı ne? Serbest uçuş yapıyorum:

- AMACI: HDP’nin ayrı adayla seçime girmesini talep etmenin tek bir nedeni var: Seçim sürecinde HDP kamburundan kurtulmak.

- PLANI: Seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak ve ikinci turda da HDP oylarının kendi adaylarına yönelmesini beklemek.

- ŞANSI: Kâğıt üstünde mantıklı gibi gözüküyor. Ama sahada nasıl bir karşılık bulacağını bilemiyorum. Pratik, her zaman teoriyi aşar çünkü.