Seçim yapılan Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde kazanan AK Parti oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığını seçimini, resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy ile AK Partinin adayı kazandı. Seçimde TKP'nin adayı ise tek 1 oy alabildi.

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1830 seçmenin olduğu Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı.

Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 oy alırken geçersiz oy sayısı ise 103 oldu. Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti. Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 87 oldu. Kullanılan oyların yüzde 63'ünü AK Partinin Belediye Başkan Adayı Erol Karabacak alarak 7 yıl aradan sonra belediye başkanı oldu.