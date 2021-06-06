Marmara için acil eylem planını Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi için acil eylem planını açıkladı. "Marmara'ya acil müdahale etmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "8 Haziran'dan itibaren 7/24, müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağların da bir yıl içinde temizleneceğini ifade etti.

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Marmara Belediyeler Birliği, müsilaj sorununu görüşmek için toplantı düzenledi. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kocaeli'de düzenlenen toplantı sonrası Bakan Kurum açıklama yaptı.

"El birliği ile iş birliği ile göz bebeğimiz Marmara'yı kurtaracağız" diyen Kurum, "Bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar farklı kirlilik türü varsa hepsini ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek olduğunu belirten Kurum, "Marmara Denizimizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur" diye konuştu.