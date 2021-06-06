Antalya, Elazığ ve Denizli'de orman yangını! Müdahale sürüyor

ANTALYA Serik'te üç ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Öte yandan Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 3 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda 3 ayrı noktada aynı anlarda yangın çıktı. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı.

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi. 3 farklı noktada aynı anlarda çıkan ve kısa sürede yayılan yangın için helikopter desteği de istendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ekipler hızla yangına müdahaleye başladı.

Yangın bölgesine yakın noktada bulunan ve kullanılmayan bir binada yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede bulunan yerleşim yerlerine alevlerin sirayet etmemesi ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Görese Dağı'ndaki yangın 3 gündür sürüyor

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Arıcak ilçesi Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye başkanlığı personel ve araç gereç ekipleriyle devam etmekte olup, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır" denildi.

Pamukkale'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına 6 arazöz, 1 helikopter ve yaklaşık 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangında alevlerin arasında kalan 10 kovandaki arılar öldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.