BIST 1.447
DOLAR 8,64
EURO 10,54
ALTIN 525,35
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, Jandarma ekipleri tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.  Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Eren Operasyonları kapsamında; dün, Van Başkale’de, bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun." 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Öğretmenlerin Covid-19 aşısı randevuları verilmeye başlandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Denizlerde durum korkunç! Kürekle salya topladılar
Mizgin babasının, kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkışmış
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişi yakalandı
Manisa'da otomobiller kafa kafa çarpıştı; karı-koca hayatlarını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması...
Özge Yılmaz Peker ailesi Sedat Peker eşi kimdir?
Ünlü ekonomist altınlarını sattı! Neden sattığını tek tek anlattı bu günlerde altın alınır mı?
60 net kaç puan eder LGS'de 50 net yapan kaç puan alır?
Yorumlar 4 yorum