Nakil olduğu okulu bilemeyince LGS'ye giremedi

AKSARAY'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girmek için geldiği eski oturdukları mahalledeki okul ile daha sonra taşındıkları mahalledeki okulda kaydı çıkmayan Ramazan Çar, heyecanla geldiği sınava giremedi. Çar'ın hangi okula nakil olduğunu daha önce ailesine de sormadığı öğrenildi..

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Bugün tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda LGS sınavının iki oturumu gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınava gerecek okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alındı. 8'inci sınıf öğrencisi Ramazan Çar, eski oturdukları Paşacık Mahallesi'ndeki Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'na gelip, sınava girmek istedi.

Mahalleden taşınmış, nakil belgesi alınmış...

Yapılan kontrollerde mahalleden taşındıkları, ailesi tarafından nakil belgesi alındığından kaydı olmadığı ve sınava da kaydı olup öğrenim gördüğü okulda girebileceği belirtildi. Çar da yeni taşındıkları Şehit Memiş Arıbaş Ortaokulu’na naklinin yapılmış olabileceğini söyledi.

Götürüldüğü okulda da kayıt çıkmadı

Sınav saatinin de yaklaşması üzerine bir polis memuru buradaki bir öğrenci velisinden Çar'ı, diğer okula yetiştirmesini istedi. Veli de Çar'ın Şehit Memiş Arıbaş Ortaokulu´na götürdü. Ancak Ramazan Çar'ın, naklinin bu okula gerçekleşmediği için de herhangi bir kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Ailesine de hiç sormamış...

Hangi okula nakil olduğunu daha önce ailesine de sormadığı anlaşılan Ramazan Çar, tüm çabalarına rağmen sınava giremedi. Ramazan Çar, "Ben yanlışlıkla Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'na gittim. Oradan polis memuru bir öğrenci velisiyle, beni buraya sınava yetişmemi sağladı. Beni sınava yetiştiren amcadan Allah razı olsun. Ancak kaydım olmadığım için sınava giremedim." dedi.