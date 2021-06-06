Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklamaAbone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.