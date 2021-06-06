BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 525,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da feci olay! Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Bünyamin hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci olay! Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Bünyamin hayatını kaybetti

 ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan Bünyamin Güler (6) yaşamını yitirdi.

Abone ol

Bağlar Mahallesi’nde bulunan evlerinin bahçesinde oynayan Bünyamin Güler, bahçede açıkta bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının baygın halde bulduğu Bünyamin için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Bünyamin, acil serviste doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren küçük Bünyamin, otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
LGS'de kaç ne kaç puan 2021 LGS 55, 60,70 net kaç puan eder?
Dehşet polis otosunda devam etmiş! Esenyurt'ta dövülen kadına emniyet müdüründen çiçek
Maltepe'deki vahşet! Baraj kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Donald Trump’ın sosyal medya hesapları 2 yıllığına askıya alındı! Tekrar ederse kalıcı olarak kaldırılacak
Avukat Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş!
Sedat Peker kaç yaşında evlendi ilk eşi ve çocukları kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi! Alakam yok
TFF, Bursaspor Kulübü başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti
Yorumlar