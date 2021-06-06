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İstanbul Havalimanı'nda Nijerya uyruklu yolcunun midesinden bin 844 gram kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Nijerya uyruklu yolcunun midesinden bin 844 gram kokain çıktı

İSTANBUL Havalimanı'nda Nijerya uyruklu B.E.O. isimli kişinin midesinden 96 kapsül halinde bin 844 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Mayıs Pazar günü uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda Etiyopya-İstanbul uçağının yolcularından olan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli kişiye operasyon düzenledi.

Midesinden 96 kapsül içerisinde uyuşturucu çıktı!
Gözaltına alınan B.E.O. isimli yabancı uyruklu kişinin midesinden toplam 96 adet kapsül içerisinde bin 844 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüphelinin İstanbul Havalimanı'na geliş görüntüsü ve yakalanma anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Gözaltına alınan Nijerya uyruklu  B.E.O., isimli şüpheli, 01 Haziran Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

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