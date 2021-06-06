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Bursa'da sepet yapıp 100 liraya satıyorlar kadınların malzeme kaynağı şaşırttı

Bursa'da sepet yapıp 100 liraya satıyorlar kadınların malzeme kaynağı şaşırttı

BURSA'da kurs eğitimi sayesinde hurda gazetelerden sepet ören kadınlar, bu sepetleri tanesi 100 liradan satışa sunuyor.

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Osmangazi Halk Eğitim Merkezinde açılan el sanatları kursunda vatandaşlara hurda gazeteden sepet örme sanatı öğretiliyor. Kursiyerler hurda gazeteleri rulo yaparak sepet hâline getiriyor.

Rulo haline getirdikleri kağıtları tutkal yardımıyla yapıştıran kursiyerler, ortaya sanat eseri gibi sepetler çıkartıyor. Kurstan sertifika alan kursiyerler, öğrendikleri teknikle evlerinde hurda kağıttan sepet örüp, tanesini 100 liradan satıyor.

Kadınların ördüğü ekmek, eşya ve nişan sepetleri büyük rağbet görüyor. Kadınlar çöpe gidecek gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

Sepet örme işini öğreten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi hocası Nuriye Or, "Gazete kâğıtlarından sepet örüyoruz. Verdiğim kurtta bunu öğretiyorum. Çöpe gidecek olan gazeteler bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor. Gazeteleri şiş yardımıyla çubuk haline getiriyoruz. Yapacağımız işlere göre şekil veriyor, sonra tutkalla yapıştırıyoruz. Bu ürün çok ekonomik bir ürün. Bu işi öğrenen kadınlar evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gazete kağıdından yapılan bu sepetler 100 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.

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