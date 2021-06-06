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25 bin dolarlık ıslak mendil dolandırıcılığı! 2 şüpheli gözaltına alındı

25 bin dolarlık ıslak mendil dolandırıcılığı! 2 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP'ten sipariş edilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendili, Beylikdüzü yerine Tekirdağ'a götüren 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, 31 Mayıs Pazartesi günü, Beylikdüzün’de S.Y. tarafından Gaziantep'ten sipariş verilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendilin Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi’ndeki adrese teslim edilmemesi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, ürünlerin yüklü olduğu TIR sürücüsünün, ıslak mendilleri, Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi  Bağlar Sokak üzerinde indirdiği, buradan da başka bir TIR’la Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir adrese götürüldüğü tespit edildi. 

3 Haziran Perşembe günü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Çorlu ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Islak mendillerin ele geçirildiği adreste bulunan  V.K. ve M.K., gözaltına alındı. Şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi.

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