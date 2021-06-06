Ağustos'ta dolar 9.60 lira! Tunç Şatıroğlu'ndan Kur, zam ve hayat pahalılığı uyarısı

Doların yükselişini sürdüreceğini belirten teknik uzman Tunç Şatıroğlu, Ağustos ayı için 9.60 lira seviyelerine çıkacağını söyledi. Şatıroğlu ardından şöyle dedi: "Faiz artmayacak. Kur artıyor diye daha da çok zam yapılacak. Ücretli kesim ise hayat pahalılığının zirve yapmasıyla daha da çok ezilecek."

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Dolar haftayı 8.66 lira ile kapattı. Dolardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği yatırımcının ve vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Hafta içinde dolar 8.81 ile tarihi rekorunu kırınca "Dolar-TL'nin ateşi dün akşam körüklendi ve Temmuz - Ağustos gibi ateşe benzin döküleceği sinyali verildi. Bu durumda 9,60 hedefime Ağustos ayında ulaşılmasını bekliyorum" uyarısı yapmıştı.

Kur artacak, zamlar peş peşe gelecek

Dolar kurundaki hızlı yükselişi diğer hükümet dönemleriyle karşılaştıran teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu," Türk Lirası, hem Çiller hem de Ecevit zamanlarından bile daha kötü durumda. Ama bu gidişle burada bile kalmayacak. Faiz artmayacak. Kur artıyor diye daha da çok zam yapılacak. Ücretli kesim ise hayat pahalılığının zirve yapmasıyla daha da çok ezilecek" iddiasında bulundu.

Dolar kuru neden yükseliyor?

Dolar kurunun bundan sonra ne olacağını da açıklayan Tunç Şatıroğlu şöyle devam etti: "Evet artık sanırım bir tane veriye bakarak 'Fed bu yıl faiz artırır mı? Fed bu yıl varlık alımlarını azaltır mı? Fed bu yıl varlık alımlarını azaltacağını açıklar mı?' diye soru sormanın veya bir çıkarımda bulunmanın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Dünkü istihdam verisi sonrasında dolar endeksinde bir tepki yükselişi oldu." Henüz günlükte Kaufman ortalaması üzerine çıkamadı. Ancak henüz tepki bitti demek için erken. Bugünkü istihdam verilerinden sonra daha da çıkabilir. Her durumda bunların tepki olduğunu düşünüyorum. Evet bugünkü istihdam verisinden sonra tepki yükselişi olduğu anlaşıldı. Günlükte Kaufman ortalamasının bile üzerine atamadı. Zayıf dolar teması devam." İddiasında bulundu."