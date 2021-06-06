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İsrail darp ederek gözaltına aldığı El Cezire muhabirini serbest bıraktı! Dava açacağım

İsrail darp ederek gözaltına aldığı El Cezire muhabirini serbest bıraktı! Dava açacağım

İSRAİLLİ yetkililer, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde darp ederek gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi serbest bırakırken, muhabirin, Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişini 15 gün süreyle yasakladı.

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İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde darp ederek gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi’yi saatler sonra serbest bıraktı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişi 15 gün süreyle yasaklanan Al-Budairi serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Saatim dahil, sahip olduğum her şeye el koydular. İsrail polisi, gazeteci olduğumu söylememe rağmen bana suçlu muamelesi yaptı. Bana Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yaklaşırsam hapse atılacağımı söylediler” dedi.

İsrail'e dava açacağım

Gözaltına alınmasının gerçeği gizlemek için tüm gazetecilere yönelik bir tehdit olduğunu belirten Al-Budairi, İsrail polisine dava açacağını söyledi.

İsrail’in 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları sonunda Filistin topraklarını işgal etmesinin 54. yıldönümünde, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dayanışma gösterisi düzenlenmişti. İsrail güçleri, gösteriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi’yi darp edip gözaltına almıştı.

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