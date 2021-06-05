Galatasaray'a gelen teklifi açıkladılar! Zamalek'ten Mostafa Mohamed itirafı: Hata yaptık

MISIR kulübü Zamalek, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralamakla büyük hata yaptıklarını açıkladı. 'Zamalek kulübü kaybeden taraf oldu' diyen eski kulüp yöneticisi, Mostafa Mohamed için Galatasaray'a gelen transfer teklifini açıkladı.

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Galatasaray'ın devre arasında Mısır kulübü Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed gösterdiği müthiş performansla yarım sezonda Süper Lig 'e damga vurdu.

Galatasaray'da 17 maçta forma giyen Mostafa Mohamed 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan golcü futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 6 milyon dolar oldu.

Bonservisi 4 milyon dolar

Sarı Kırmızılılar 1 yıllık kiralama bedeli olarak Zamalek'e 2 milyon dolar verdi. Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini almak isterse Mısır kulübüne 4 milyon dolar daha ödemek zorunda.

Zamalek cephesinden büyük itiraf

Galatasaray'da attığı goller ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen isimler arasında yer alan Mustafa Muhammed için Zamalek'in eski yöneticisinden büyük itiraf geldi.

"Büyük hata yaptık"

Zamalek kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti.

Anwar, Al-Youm Stadyumu adlı programda Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'a gelen dev transfer teklifini de ilk kez açıkladı.

'Zamalek kaybetti, Galatasaray kazandı'

Hamada Anwar, "Zamalek, Mustafa Muhammed'i Galatasaray Kulübü'ne satma sürecinde hata yaptı. Zamalek kulübü bu transferde kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı.

Anwar, "Zamalek Mustafa Muhammed'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden Galatasaray ise büyük kazanımlar elde etti." dedi.

Galatasaray'a gelen teklifi açıkladı!

Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Anwar, "Nasıl olur da Mustafa Muhammed'i sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mustafa Muhammed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.

Marsilya ve St. Ettienne...

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenen Mustafa Muhammed için Fransa'dan Marsilya ve St. Ettienne kulüplerinin Galatasaray'a resmi transfer teklifi ileteceği iddia edilmişti. Özellikle St. Ettienne'in Zamalek ile anlaşamadığı ve Mustafa Muhammed'i Galatasaray'dan transfer edeceği iddia edilmişti.

Mısır basınında yer alan haberlere göre St Etienne kulübü Mustafa Muhammed’i hala kadrosuna katmak istiyor ve Zamalek üzerinden almayı başaramadığı futbolcuyu bu kez Galatasaray üzerinden almaya çalışacağı iddia edildi.

Galatasaray ile temasa geçme planları var

Sarı Kırmızılıların satın alma opsiyonuyla Zamalek’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmasını bekleyen Fransızların ardından Galatasaray ile temasa geçerek futbolcuyu kadrosuna katma planları yaptıkları belirtiliyor.

Galatasaray’ın Mustafa Muhammed için satın alma opsiyonunu önümüzdeki dönemde ödeyeceği ve ardından Fransız ekibinin girişimine de olumlu yanıt vermesi durumunda, Zamalek’e ödediğinden daha yüksek bir ücrete futbolcuyu St Etienne’e verme fırsatı yakalayacağına işaret ediliyor.