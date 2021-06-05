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Diyarbakır'ı sarsan olay! Mizgin'den 16 gün sonra Ağabeyi ve kız kardeşi de intihara kalkıştı

Diyarbakır'ı sarsan olay! Mizgin'den 16 gün sonra Ağabeyi ve kız kardeşi de intihara kalkıştı

DİYARBAKIR'da Mizgin Şimşek, (23) 16 gün önce tarım ilacı içerek intihar etti. Kızlarının acısını yaşayan aile, 2 çocuğundan bu akşam gelen haberle ikinci kez sarsıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkisi de ağır yaralı
Acil Servis'te tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İntihar deniyor
Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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