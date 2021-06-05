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Çin'de bıçakla saldırgan sokakta dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürdü 15 yaralı var

Çin'de bıçakla saldırgan sokakta dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürdü 15 yaralı var

ÇİN'in Anqing kentinde bir kişi bıçaklı katliam yaptı. Yoldan geçenlere saldıran şahıs 5 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı. Olaydan hemen sonra çekilen görüntüler kan dondurdu.

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Anqing kentinde bir adam, yoldan geçenlere bıçakla saldırdığı bildirildi. Yerel saatle 16.29 sıralarında ihbar aldıklarını belirten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kanlar içinde kalan yaralıların yerde yattığı anlar kameraya yansıdı.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başladığı aktarıldı.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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