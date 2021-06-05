Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi bu beladan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonunuza alacaksınız, üniversiteler ile el ele verip bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

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Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurdun dört bir yanında yapılan çok sayıda tesis ve 10 yeni Millet Bahçesi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür." dedi.

"81 ilin tamamında şehirlerimizi yeşil alanla buluşturduk"

"Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk.

Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir."

Türkiye bisiklet yolu hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız." dedi.

"Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız"

"Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden, İBB niye yapmıyor, Konya niye yapmıyor demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonunuza alacaksınız, üniversiteler ile el ele verip bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız.

"Belediyelerden özel sektöre ortak gayretle çözülecek bir sorundur"

Karadeniz'e yayılırsa bela büyüktür. Gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Deniz suyundaki sıcaklık artışının da bunda etkisi var. Kirlilik kaynağı olacak her yerde denetimler sürüyor. Belediyelerden özel sektöre ortak gayretle çözülecek bir sorundur. Tüm kurumlarımızın katkısını alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Kritik öneme sahip hizmetleri geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileriye taşıdık. Bu hizmetleri her geçen yıl artırarak sürdürmeye kararlıyız."

Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz, nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor." dedi.