BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da taşıp atıp küfür etti yüzüne keserle saldırdı! Sebebi şaşırttı

İstanbul'da taşıp atıp küfür etti yüzüne keserle saldırdı! Sebebi şaşırttı

İSTANBUL'da tiyatro sanatçısı Cemal Uçarman, evinin bahçe duvarı konusunda kendisi ile tartışan komşusunun keserle kendisine saldırdığını, ağzına vurarak 3 dişini kırdığını ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Abone ol

Çeşitli kurumlarda uzun süre görev yapan ve sanat atölyesi kuran Cemal Uçarman, kısa süre önce Almanya'dan izinlerini geçirmek üzere gelen komşuları Ahmet B. ile Firuzköy Mahallesi'ndeki evin bahçe sınırının tespit edilerek duvar örülmesi konusunda görüştü. Uçarman, komşusu Ahmet B.’ye kadastroya giderek arazi tespiti yaptırmayı ona göre ortak duvar örülmesini önerdi. İddiaya göre, bu konuşmadan 1 gün sonra Ahmet B., bahçede gördüğü Cemal Uçarman'ın yaşlı annesi Teri ve babası Rıza Uçarman ile tartıştı.

Bağrışma üzerine 2 katlı evden bahçeye inen Cemal Uçarman, komşusunun  taş atıp küfür ettiğini, araya girmeye çalıştığı sırada Ahmet B'nin yüzüne keserle birkaç kez vurdurduğunu söyledi. Taraflar, araya girenler tarafından ayrılırken polis çağrıldı. Birbirlerinden şikayetçi oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne polis tarafından götürülen Cemal Uçarman’ın yüzünde alt dudağında, sağ göz dış kenarında darbe izleri olduğu ve çenesinde 3 diş kaybı olduğuna dair rapor verildi.


"Eşi bize taş attı"
Firuzköy Polis Merkezi'nde ifade veren Cemal Uçarman, komşusu Ahmet B.'nin kızı Emek’e "Defolun gidin sizi burada yaşatmayacağım" şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Dini inancı nedeniyle hakarete de uğradığını belirten Uçarman, "Ahmet B.’den ve eşinden şikayetçiyim. Eşi bize taş attı" dedi. Polis ‘Kasten yaralama, hakaret ve tehdit’ suçundan soruşturmaya başladı.


"90 yaşındaki insanları taşlamak ne demek?"
Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Cemal Uçarman, “Duvar örülmesine itiraz etmedik. Duvar parasını birlikte karşılamayı önerdik. Ortada nefret sorunu var. 90 yaşındaki insanları taşlamak ne demek? İtiraz eden yok. Kimsenin 1 gram toprağına tenezzül eden insanlar değiliz dedi. Anne Teri Uçarman ise  Firuzköy’de 40 yıldan bu yana oturduklarını inançları nedeniyle bugüne kadar sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Bakan Varank'tan fabrika açılışını eleştiren kullanıcıya yanıt ülkenizden bu kadar nefret etmeyin
Yasaklar kalktı mangalını kapan Belgrad Ormanı'na koştu
Batman'da yürek yakan ölüm! Gözyaşları sel oldu: Covid-19 sonrası sendrom can aldı
Kahramanmaraş'ta sokakta tuvaletini yaparken hayatının şokunu yaşadı
ABD’nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin’den tepki
Bakan Muş'tan KKTC açıklaması! Ciddi bir şekilde rahatlattık
Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi yıkıldı
Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı
Yorumlar 1 yorum