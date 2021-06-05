BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
HABER /  DÜNYA

Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü

Anadolu Ajansı
Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında, en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Abone ol

Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne gelen teröristler etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başladı.

Saldırganlar, bölge halkına ait evleri ve pazar yerini de ateşe verdi.

Terör saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore, bu geceden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
5 yıl gözü gibi baktı! Bilecik'te sabah tarlaya gelince şok oldu
Yasaklar kalktı mangalını kapan Belgrad Ormanı'na koştu
İkinci el otomobil pazarı açıldı herkes dert yandı 1974 model araca 30 bin TL istedi
Kahramanmaraş'ta sokakta tuvaletini yaparken hayatının şokunu yaşadı
ABD’nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin’den tepki
Bakan Muş'tan KKTC açıklaması! Ciddi bir şekilde rahatlattık
Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi yıkıldı
Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı
TBMM Başkanı Şentop Süleyman Soylu'dan '10 bin dolar' iddiası için bilgi istedi
Yorumlar