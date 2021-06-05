Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge hayatını kaybetti, 4 Peşmerge yaralandı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına ilişkin açıklama

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü tarafından bugün düzenlenen terör saldırısında 5 Peşmerge mensubunun hayatını kaybetmesi ve 4'ünün de yaralanmasından üzüntü duyduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de IKBY'nin ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarda IKBY makamlarının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gerçek yüzünü gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısıyla gerçek yüzünü bir kere daha gösterdiğini, dost ve müttefik ülkelerin PKK’ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Peşmerge'ye pusu kuran teröristler, saldırıyı güdümlü füze ile gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Peşmerge'yi hedef alan teröristler, saldırının ardından bölgeden kaçtı.

2 PKK'lı teröristin cesedi bulundu

Terör örgütüne yakın bazı internet sitelerinde saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutmaya yönelik asılsız haberler yer alırken IKBY yetkililerinin olay yerinde 2 PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğunu açıklaması, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da soru üzerine yaptıkları değerlendirmede, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını belirtti.

"Bu saldırı PKK’nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kaynaklar, ayrıca "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK’ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli." ifadelerini kullandı.