ABD’nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin’den tepki

ABD’nin Hong Kong’da bulunan konsolosluğu, Çin’de 1989’da Tiananmen Meydanı’ndaki protestolarda ölenleri anmak için binanın pencerelerine yüzlerce mum koydu. Çin’in Hong Kong Dışişleri Bakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, bunun "Politik bir drama" olduğu ifade edildi.

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ABD’nin Hong Kong Konsolosluğu, 1989’da Çin’in başkenti Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için konsolosluk binasının pencerelerine yüzlerce mum koydu.

ABD konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in sözlerine yer verildi.

Açıklamada, "Tiananmen Meydanı katliamının 32'nci yıl dönümü. Adını yakınlardaki Cennetsel Barış Kapısı'ndan alan meydan, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin 1989'da kendi hükümetlerinde söz sahibi olmayı, insan haklarını ve bu hakları kullanmayı savunan on binlerce kişiyi susturmak için yaptığı acımasız eylemlerle eş anlamlıdır. 32 yıl önce öldürülenlerin fedakarlıklarını ve devam eden hükümet baskısı karşısında bugün çabalarını sürdüren cesur aktivistleri onurlandırıyoruz" denildi.

ÇİN’DEN TEPKİ: POLİTİK BİR DRAMA

Çin’in Hong Kong Dışişleri Bakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Tiananmen’e yönelik yazılı açıklaması, "Zayıf politik bir drama" olarak değerlendirildi. Ofisten yapılan açıklamada, "ABD’nin bu eylemi, demokrasi ve insan haklarını savunma kisvesi altında Hong Kong ve Çin’in içişlerine müdahale etmektir" denildi.

"Dıştan müdahale eden güçler, önce aynaya bakmalı" denilen açıklamada, "Bu dış müdahale güçlerinin önce aynaya bakmaları ve kendi sorunlarını düşünmeleri gerekmektedir. Özgürlük Anıtı, 100 yıldan fazla bir süredir ayaktadır. Ancak ilgili ülkelerin etnik azınlıkları hala gerçek bir özgürlüğe sahip değildir" ifadelerine yer verildi.