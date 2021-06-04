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Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İki bölgeye dikkat çekildi
Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar mevkisi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın parçalı az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 4 derece düşecek
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar da bekleniyor
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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