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Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İhbar üzerine adrese gece yarısı baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de gece yarısı fuhuş operasyonu düzenledi.

4 şüpheli yakalandı 
Düzenlenen operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı belirtilen 3 kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan aramada 120 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adli işlemler başlatıldı 
Fuhuşa aracılık ederek yer temin eden şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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