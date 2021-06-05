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Antalya'da araç ikiye bölündü feci kazada can verdi! Acı detay ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da araç ikiye bölündü feci kazada can verdi! Acı detay ortaya çıktı

ANTALYA'da meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada sürücü Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı Citroen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Çarpmanın şiddeti ile otomobilin ikiye bölündüğü görüldü. Araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücünün 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi.


Ailesini ziyarete gelmişti
Öte yandan, Ahmet Esen'in Suriye'de görevli sözleşmeli er olduğu, izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.
Ceset polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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