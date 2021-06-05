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İstanbul'da 14 mahallede 71 bin seçmen sandık başına gidiyor

İstanbul'da 14 mahallede 71 bin seçmen sandık başına gidiyor

İSTANBUL’da 14 mahallede, çeşitli sebeplerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen pazar günü sandık başına gidecek

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda İstanbul’da da 14 mahalle yeni muhtarını belirleyecek. Seçime gidecek muhtarlıklardan alınan bilgiye göre, İstanbul’da 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11’ini kadınlar oluşturuyor.

İşte o mahalleler

Seçimde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi’nde 6, Kâğıthane Telsizler Mahallesi’nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi’nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi’nde 3, Çatalca’da Ormanlı Mahallesi’nde 7, Kaleiçi Mahallesi’nde 5, Beyoğlu’nda Asmalı Mescit Mahallesi’nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi’nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde 2 aday muhtar olabilmek için yarışacak. Pazar günü Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için erkek adaylarla mücadele edecek.

İstanbul’da 14 mahallede 6 Haziran Pazar günü yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına giderek oy kullanacak ve yeni muhtarlarını seçecek.

Muhtar adayları aralıksız çalışıyor 

14 mahalledeki muhtar adayları seçilebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürerek pankartlar asıyor, el ilanları dağıtıyor, mahallelerindeki her kapıyı çalarak oy istiyor.
Yaklaşık 9 bin kişinin sandığa gideceği Güngören Sanayi Mahallesi’nde muhtarlık için 7 aday bulunuyor. Bu adaylardan biri de kadın. 46 yaşındaki Güler Çetin. Yardımcısı kadınlarla kapı kapı dolaşan Çetin, muhtar olmak için mahallesindeki seçmenlerden oy istiyor.

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