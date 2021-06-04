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Bakan Dönmez: 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Bakan Dönmez: 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan keşifle birlikte Türkiye'nin doğalgaz rezervine 135 milyar metreküp daha ilave edildiğini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sontaj Gemisinin tam 1 yıl önce bölgede çalışmalarına başladığını söyleyerek 1 yıl içerisinde 3. büyük keşifin yapıldığını söyledi. Bakan Dönmez, bulunan son rezervle birlikte Türkiye'nin 10 yılın üzerinde ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde açıkladığı 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. 

"10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak"

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Fatih Sondaj Gemimiz tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başlamıştı. 1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk. Yıllık ortalama 45-50 milyar doğalgaz tüketimimiz var. Bu haline baktığımızda 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor. Yapılan hesaplamalar ve öngörüler buradan çıkacak gazın maliyetin ithal edilen gaza çok daha ucuz olacağını ortaya koyuyor. 2023'te bu gaz Türkiye'ye gelecek, sisteme bağlanacak. Sisteme bağlanmasıyla birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak. Beklentimiz şu: İnşallah 2023'te 10 sondajımızı tamamlamak. Bu arada o kuyular ile Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi arasındaki doğalgaz denizaltı boru hattının inşaatını tamamlamış olmak. İlk etapta maksimum üretim olmuyor. 4-5 yıl içerisinde maksimum seviyeye ulaşmış olacak. 2023 için planladığımız günlük üretim miktarı yaklaşık 10 milyon metreküp civarında. Maksimum seviyeye ulaştığımızda bu rakam 15-20 milyar metreküpe ulaşabilir" dedi.

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