Türkiye 4 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47.976'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 552'si semptomatik olmak üzere 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 617 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 183 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Vefat sayıları 76 gün sonra 100'ün altına düştü

Günlük koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları tam 76 gün sonra 100'ün altına düştü. 20 Mart koronavirüs tablosunda vefat sayıları 95 olarak kaydedilmişti.