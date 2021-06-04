BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Şişli'de hareketli saatler! Giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

Şişli'de hareketli saatler! Giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

ŞİŞLİ Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe'de asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Üzerinden silah ve bıçak çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Şişli Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti.

Ekipler, Okmeydanı ve Kuştepe'de iki sabit nokta oluşturduktan sonra ara sokaklarda ring ve yaya devriye denetimi yaptı. Denetimlerde mahallelerin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bir kişinin yapılan üst aramasında silah ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu’nun oğlu milletvekilinin adresini verip hedef gösterdi
'Bu da çıkmaz' denilen her şey çıktı! İzmir'de görenler şaştı kaldı
150 milyon TL zarara uğrattılar! Mersin'de emekli olmak isteyenlere rüşvetle...
764 mahallede pazar günü sokağa çıkma yasağı yok! İstanbul'da 14 mahallede serbest
Konya Karapınar'daki tehlike Cihanbeyli'ye sıçradı! 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Sivasspor duyurdu! Rıza Çalımbay kararı
Saadet Partisi'nden olay paylaşım! TÜİK'in ismini bakın nasıl değiştirdiler
Sivasspor Rıza Çalımbay ile nikah tazeledi
Feci kaza! Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere çarptı
Kurban bayramı tatili 2021 kaç gün 9 gün oldu mu resmi açıklama
Yorumlar