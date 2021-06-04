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Sivasspor duyurdu! Rıza Çalımbay kararı

İhlas Haber Ajansı
Sivasspor duyurdu! Rıza Çalımbay kararı

DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay'la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

Paylaşıma, “Sivas’ın takımı, Sivas’ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi.
Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

İmza töreni düzenlenecek

Sivasspor Kulübü, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın yapılacak olan imza töreni saat 12.00’de başlayacak.

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