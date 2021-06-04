BIST 1.433
DOLAR 8,65
EURO 10,53
ALTIN 525,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

200 milyon liralık vurgun yapan Gaipler çetesi çökertildi

200 milyon liralık vurgun yapan Gaipler çetesi çökertildi

BURSA merkezli operasyonda, 200 milyon liralık vurgun yapan Gaipler çetesi çökertildi. Tapu ve kadastro müdürlükleri ile nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yaparak milyonlarca lirayı cebe indiren 19 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay önce Gemlik ilçesinde düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden M.A.B., mahkemece tutuklandı. Polis, şüphe üzerine M.A.B. hakkında araştırma başlattı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, M.A.B.'nin suç çetesinin elebaşı olduğunu belirledi.

Gaiplik kararı olanların mirasını ele geçirdiler
M.A.B.'nin kurduğu çetenin üyelerinin tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinde bulunan bazı memurlarla iş birliği yaparak, uzun zamandır kayıp oldukları için haklarında gaiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığı tespit edildi. Çetenin, bu listede, üzerinde yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak mirasçısı olmadığı için mal varlığı devlete aktarılacak kişileri belirlediği ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu kişilerin imzalarını ABD'deki firmaya göndererek, taklit ettirip, sahte çek ve senet hazırlattığı ve evrakla icra takibi yaptırarak, miraslarını ele geçirdiği saptandı.

'Finans danışmanı' yalanı 
Çete üyelerinin ayrıca yurt dışındaki firmalarla çalışan iş insanlarını tespit ettikleri, kendilerini bu kişilere 'finans danışmanı' olarak tanıtıp, yurt dışı firmalarının istediği teminat mektuplarını takip etmeyi teklif ettikleri belirlendi.

200 milyon liralık vurgun yaptılar 
İş insanlarının güvenini kazanmak için yurt dışında bazı bankalarda küçük işlemler başlatıp, bu kişilerden 'sigorta bedeli' adı altında paralarını aldıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin 30 kişiyi toplam 200 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

5 ilde operasyon: 19 gözaltı 
KOM ekipleri, yapılan araştırmaların ardından salı günü çete üyelerine yönelik Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüğünde görevli memurların da bulunduğu 19 kişi, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda önemli mesajlar bu tatbikatta test ediyoruz
Doların gözü kulağı bu haberdeydi! ABD'de tarım dışı istihdam verileri düşük geldi
Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
BDDK’dan sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik
54 çeyrek altın, bilezikler ve dahası! Maltepe'de bakıcı çalıştığı evden hırsızlık yaptı
Norveç Başbakanı Solberg ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi
Adıyaman'da kayıtlara montaj yapıldı genç kızın hayatı kabusa döndü: Hayallerimi yıktılar
Hatayspor'dan bek transferi: Bülent Cevahir'le 3 yıllık sözleşme
YPG Münbiç'te 8 protestocuyu öldürdü Almanya olayların araştırılmasını istedi
Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının sonucundan sonra konuştu fotoğrafı olay!
Yorumlar 2 yorum