Doların gözü kulağı bu haberdeydi! ABD'de tarım dışı istihdam verileri düşük geldi

BD'de Mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Veriler ülkede tarım dışı istihdam verisinin ekonomist beklentilerinin altında kaldığına işaret ederken, ülkede işsizlik oranı yüzde 6,1'den yüzde 5,8'e geriledi.

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ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam artışı Mayıs ayında 559 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Mayıs ayında ülkede tarım dışı istihdam artışının 675 bin olması yönündeydi. Bir önceki ay tarım dışı istihdam artışı piyasanın beklentisinin oldukça altında gelmişti. Ülkede işsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 5,8 oranına geriledi.

Veriler açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ve işsizlik maaşı başvuruları ABD istihdam piyasasında toparlanmanın hız kazandığına işaret etmişti.

ADP verilerine göre Mayıs ayında ülkede özel sektör istihdamı 978 bin arttı. Böylelikle özel sektör istihdamında 10 ayın en hızlı artışı kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede özel sektör istihdamında Mayıs ayında 650 bin artış olması yönündeydi.

Ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesi ve artan sosyal mobilite dolayısıyla ekonomik aktivitede yaşanan artış şirketlerin istihdam davranışlarını da olumlu yönde etkiledi.

İşsizlik maaşı başvuruları pandemide ilk kez 400 binin altında

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları ekonomideki güçlenmeyle 29 Mayıs’ta sona eren haftada 20 bin düşüşle 385 bin olarak kaydedilmişti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 387 bindi. Devam eden başvurular ise 22 Mayıs’ta sona eren haftada 169 bin artışla 3,77 milyon oldu.

ABD’deki Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu’nun (NFIB) verilerine göre de ülkedeki küçük ölçekli işletmelerin yüzde 48’i Mayıs ayında yeni iş ilanları açtılar. Bu, aynı zamanda rekor bir seviyeye işaret etti.