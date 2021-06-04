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Cumhuriyet'in haberi olay oldu! Çamlıca Kulesi'nin temelini CHP'li Nurettin Sözen attı

Cumhuriyet'in haberi olay oldu! Çamlıca Kulesi'nin temelini CHP'li Nurettin Sözen attı

Cumhuriyet gazetesi, inşaatına 1 Mart 2016'da başlanan Çamlıca Kulesi'nin temelinin, 1989-1994 arasında görev yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen döneminde atıldığını yazdı.

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Çamlıca Kulesi'yle ilgili haber yapan Cumhuriyet gazetesinin iddiası sosyal medyada olay oldu. Miyase İlknur imzalı haberde yaklaşık 5 yılda tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan kulenin temelinin Nurettin Sözen döneminde atıldığı yazıldı. 

Herkesi şaşkına çeviren habere Twitter'da çok sayıda yorum geldi. Gazeteci Ersoy Dede, sosyal medya hesabında söz konusu gazete küpürünü paylaşıp altına "Ben Ecevit bekliyordum.. Olsun. Nurettin Sözen de olur.. :) Demek bunu da CHP yapmış.." yorumunu yaptı.

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