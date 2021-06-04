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YPG Münbiç'te 8 protestocuyu öldürdü Almanya olayların araştırılmasını istedi

YPG Münbiç'te 8 protestocuyu öldürdü Almanya olayların araştırılmasını istedi

Almanya, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin Münbiç ilçesinde kendilerine karşı gösteri yapanlara ateş açıp en az 8 kişiyi öldürmesi ve onlarca kişiyi yaralamasına ilişkin olayların araştırılmasını talep etti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK’nın, baskılara karşı sokağa çıkarak protestoda eylemi yapanlara ateş açması sonucunda çok sayıda kişiyi öldürmesi ve yaralamasını Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Adebahr, bu konuda basında çıkan haberleri bildiklerini ancak protestolar hakkında kendilerinin somut bulgulara sahip olmadıklarını savundu.

Orada bir şekilde taraf olanlara gerilimi azaltma çağrısında bulunan Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor." dedi.

Münbiç'te yaşananlar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla bir sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG /PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Burada da terör örgütü sivillere ateş açmış ve 7 kişiyi öldürmüş, 27 kişiyi yaralamıştı.

Örgüt, protestoları engellemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

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